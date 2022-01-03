ألفا ظبي القابضة تزيد حصتها في الدار العقارية إلى 8ر29%

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة" عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 17% في شركة الدار العقارية، ما يزيد حصتها إلى 8ر29% ويجعلها واحدة من أكبر المساهمين في الدار.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، القول إن قطاع العقارات يشهد تعافيا وارتفاعا متزايدا في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وعقارات قطاع الضيافة والعقارات اللوجستية، بفضل الاستراتيجيات الحكومية التي تتسم بالمرونة وسرعة التكيّف مع المستجدات العالمية.

وأضاف العامري أن خطة ومشاريع شركة الدار العقارية تمثل الاستثمار المناسب لشركة ألفا ظبي القابضة وباقي المساهمين، حيث تتنوع مشاريع الدار ما بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع رؤية ألفا ظبي التي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة في المستقبل القريب.

وكانت ألفا ظبي القابضة قد استحوذت على حصة استراتيجية بنسبة 8ر12% من شركة الدار العقارية، حيث شملت تحويل مليار سهم، في صفقة بقيمة 7ر3 مليار درهم.

ووفق خطتها التوسعية، أعلنت ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على "سبلايم 2" و "سونجو 2" و"سونجو 3" الذين يمتلكون ما نسبته 17% من شركة الدار العقارية، بما يزيد من أسهم شركة ألفا ظبي لأكثر من ربع أسهم الدار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة التوسعية التي أعلنت عنها مؤخراً، وتشتمل على ميزانية مالية تقدر بـ 8 مليارات درهم للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل وخارج الإمارات.