 أضرار جسيمة في برلمان جنوب إفريقيا بعد الحريق وتكلفة الإصلاحات تقدر بملايين الدولارات - بوابة الشروق
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أضرار جسيمة في برلمان جنوب إفريقيا بعد الحريق وتكلفة الإصلاحات تقدر بملايين الدولارات

كيب تاون (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:10 م

أشارت تقديرات إلى أن تكلفة إصلاح الأضرار التي خلفها حريق برلمان جنوب إفريقيا تقدر بما يعادل مئات الملايين من الدولارات.

وقال جان-بيير سميث مفوض الأمن في كيب تاون لقناة تليفزيونية اليوم الاثنين: "سنحتاج إلى مئات الملايين، إن لم يكن مليارات الراندات" (عملة جنوب أفريقيا).

وتحدث عن أوجه قصور خطيرة ربما كان سببها ضعف الصيانة. وأوضح على سبيل المثال أنه لم يتم فصل التيار الكهربائي تلقائيا، واستمرت أنظمة التهوية في العمل. كما أنه لم يتم تفعيل نظام إنذار الحرائق إلا بعد وقت طويل.

وعمل أكثر من 70 من رجال الإطفاء لساعات للسيطرة على الحريق، واستغرق الأمر حتى صباح اليوم الاثنين حتى تم إعلان عن إخماد الحريق.


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