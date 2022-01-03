المفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا

قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 24 يناير موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً، وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

ونقلًا عن موقع «سبوتنيك» الروسي، مساء الاثنين، أعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.

وقال السايح، في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: «الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة».

وأضاف: «كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة».

وتابع: «المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء»، مشددًا خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.