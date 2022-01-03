النرويج: أكثر من 65% من إصابات كورونا الجديدة سببها متحور أوميكرون

أعلن معهد الصحة النرويجي "إف إتش آي" اليوم الاثنين أن متحور أوميكرون هو المتحور الأكثر شيوعا في حالات الإصابة الجديدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المعهد أن المتحور الجديد مسؤول عن 4ر65% من حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 16 ألف و300 حالة إصابة بمتحور أوميكرون بينها 6143 حالة إصابة في الأسبوع الماضي بعد 5195 حالة إصابة تم تسجيلها في الأسبوع قبل الماضي.

من جانبها، قالت المديرة بالمعهد لينه فولد إن أيام العطلات جعلت من الصعب تقدير مدى ما تعكسه هذه الأرقام للموقف الفعلي في الأسابيع الماضية.

وأضافت فولد أنه لن تكون هناك صورة أفضل لوضع العدوى إلا عندما تعود الغالبية العظمى من الناس في البلاد إلى حياتهم اليومية مرة أخرى.

ويتوقع المعهد موجة كبيرة من العدوى في الأسابيع المقبلة.