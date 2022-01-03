 مجلس الشيوخ يبدأ الجلسة العامة بدقيقة حداد على إبراهيم حجازي - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ يبدأ الجلسة العامة بدقيقة حداد على إبراهيم حجازي

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 11:37 ص

وقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد على الكاتب الصحفي ووعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق: " أنعي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهو الإعلامي البارز والحاصل على جائزة مصطفى أمين وعلي أمين للصحافة".

وأضاف خلال الجلسة العامة: "النائب أسس الأهرام الرياضي وقدم الفقيد الغالي عدد من البرامج الرياضية ومن خلال رئاسة لجنة الشباب والرياضة وأصل عطائه للوطن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد رئيس الشيوخ، أنه في انتظار رسالة وزارة الداخلية لإعلان خلو مقعده.


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