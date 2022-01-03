أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل بالمجلس ثرية وبناءة وتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء من الأعضاء.

وقال أبوشقة، إن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يتيح الفرصة للجميع، حيث تم الاستماع إلى مبررات الحكومة في عدد كبير من المواد وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع الأعضاء حتى المادة 39 من مشروع القانون ،على أن يتم الاستكمال في جلسات قادمة.

وأضاف أبوشقة المجلس ناقش، اليوم الإثنين، مواد من مشروع القانون تتعلق بعضها بحقوق ذوي الإعاقة، حيث أكدت على ضرورة توفير الحماية والضمانات اللأزمة لهذة الفئات كما أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالنص الدستوري في شأن عمل أصحاب الإعاقة، حيث لا بد وأن تشمل الحماية والضمانات الموجودة في قانون العمل الفئات المنصوص عليها في المادة 81 لأنه التزام دستوري.

وأشار إلى أن مواد مشروع القانون تطرقت إلى العلاوة السنوية الممنوحة للعامل وتم إقرارها بعد مناقشات مستفيضة بنسبة 3% من الأجر التأميني لتحقيق أكبر استفادة للعامل.

ونوه وكيل مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون في مجمله يحقق الموائمة بين طرفي العلاقة التعاقدية العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن مواد القانون أكدت على إقرار التوازن في العلاقة بين الطرفين بإقرار ضمانات حماية لكل الأطراف.

ولفت إلى أن القانون يمثل نقلة جيدة في طريق الجمهورية الجديدة لمواكبة التحديث والتطوير العالمي بآليات وأطر حديثه.