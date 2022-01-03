أرسنال يتفوق على برشلونة في سباق التعاقد مع قناص ريال سوسيداد

يتفوق أرسنال على برشلونة في السباق للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من ريال سوسيداد، وفقًا لما ذكرته صحيفة ناسيونال الإسبانية عبر «إكسبريس».

ألكسندر إيزاك هو أحد ألمع المهاجمين الشباب الذين يلعبون حاليًا في الدوري الإسباني، سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 40 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 110 مباريات لريال سوسيداد.

وفقًا للصحيفة قد يقوم إيزاك قريبًا بالرحيل عن ناديه الحالي ويتصدر آرسنال السباق، تشير التقارير إلى أن ريال سوسيداد ليس حريصًا على بيع نجمه إلى منافس في الدوري الإسباني مثل برشلونة.

يعتبر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المعين حديثًا من أشد المعجبين بألكسندر إيزاك، ومع ذلك فإن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق لديه شرط جزائي بقيمة 90 مليون يورو قد يكون بعيدًا عن متناول فريق يُعاني من مشاكل مالية مثل برشلونة.

يدعي ناسيونال أن آرسنال قادر على دفع شرط الجزائي بالكامل لريال سوسيداد.