عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، "م.أ.ج"، سائق، بالسجن لمدة 6 أعوام، وزوجته "هـ.ر.ع"، ربة منزل، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهما باستدراج "م.هـ.م" قبطان بحري سابق، وقيامهما بسرقته بالإكراه، عن طريق التحايل وممارسة الشذوذ، وذلك في القضية رقم 14788 لسنة 2021 جنايات أول العامرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا من شخص، حول قيام زوجين، بسرقته وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها نيابة أول العامرية، والمدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر وجود علاقة بين المجني عليه والمتهمين، ذهب إلى محل سكنهما لممارسة الشذوذ الجنسي مع المتهم الأول في منطقة شاطئ الصفا، مقابل مبالغ مالية، وذلك على مدار عامين.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه كان يتواصل مع المتهم الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبينهما محادثات جنسية شاذة، وعلى أثر ذلك قام بإجبار المجني عليه بتوقيع 6 إيصالات أمانة على بياض، واستولوا منه على مبلغ مالي وقدرة 41 ألف جنيه، وهاتف محمول.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، والتحفظ عليهما، وبحوزتهما مبلغ مالي 36 ألف جنيه، والهاتف المحمول، و6 إيصالات أمانة "محل الواقعة"، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما بالمجني عليه، أقرا بالواقعة.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية التي اتخذت بحقهما قرارها المُقدم.