 بولندا تسجل 7180 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 7180 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:38 ص

سجلت بولندا 7180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و127 ألفا و428 إصابة، والوفيات إلى 97 ألفا و592 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 46 مليونا و989 ألفا و448 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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