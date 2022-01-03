قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم التعاقد على دواء لعلاج فيروس كورونا، وسيتم معرفة المادة الخام للدواء لتصنيعه داخل مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأحد، أنه تم التعاقد على 50 ألف جرعة من عقار إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا لعلاج فيروس كورونا، مضيفًا أن العقار يتم تناوله بعد 4 أيام من الإصابة.

وتابع، أن العقار سيتواجد في مستشفيات وزارة الصحة، وسيتم صرفه للمواطنين مجانًا، مضيفًا أن هذا العقار لا يؤخذ عن طريق الفم ولكن يتم عن طريق المحلول.

واستكمل، أن خلال الـ 48 ساعة المقبلة سيتم التواصل مع المواطنين عن طريق الرسائل لأخذ الجرعة الثالثة من فيروس كورونا، مضيفًا أنه لا داعي من القلق المبالغ فيه من متحور أوميكرون.

وأوضح، أن بحلول الشهر المقبل ستحول المتحور السائد بين مصابي فيروس كورونا من متحور دلتا لـ متحور أوميكرون، متابعًا أن جميع الدراسات أكدت سرعة انتشاره ولكن مضاعفات الإصابة به لا تستدعي الذهاب إلى المستشفى.