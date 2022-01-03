جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تأكيده على أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقاً للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة، محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجى، وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التى تم تغطيتها، ومدى الانتظام فى تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.

من جانبه، قال طارق شوقي، خلال الاجتماع، إنه تم إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، حيث تم إرسال 16 إجراءً، وتم التأكيد على نشر الوعي الصحي بين الطلاب، مؤكدا أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أي عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.

بدوره، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يجري التنسيق مع المحافظين، لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التى تضم توفير عوامل النجاح لهذه المنظومة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض وليد أبو المجد الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مراحل المنظومة الخمس والتى غطت جميع المناطق المستهدفة بمحافظات الجمهورية، والتى استهدفت إتاحة الوجبات المدرسية لنحو 13.5 مليون طالب بمختلف المراحل، منهم 12 مليون طالب بالتعليم العام، والباقى بالتعليم الأزهرى.

من جهته، أشار تيمور موسى إلى أن إجمالى عدد وجبات التغذية المدرسية التى تم توزيعها حتى الآن وصل إلى 200 مليون وجبة، موضحاً مكونات تلك الوجبات، والعناصر الغذائية التى توفرها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه بالإجراءات المتخذة لتدبير مكونات وجبات التغذية المدرسية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لاعتماد والموافقة على الشركات الموردة لتلك المكونات، مؤكداً فى هذا الصدد على الإجراءات التى يتم تنفيذها وتتعلق بالمرور والتفتيش على مختلف أعمال المنظومة للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بمكوناتها، ومطابقتها لمواصفات هيئة سلامة الغذاء المصرية.