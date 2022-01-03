 كوريا الجنوبية: حظر إندونيسيا لتصدير الفحم تأثيره محدود على البلاد - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: حظر إندونيسيا لتصدير الفحم تأثيره محدود على البلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 6:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 6:07 ص

ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن الحظر الذي فرضته إندونيسيا على صادرات الفحم، من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على البلاد، ومع ذلك شكلت الحكومة فريق عمل لإدارة الوضع عن كثب.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فقد أعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي حظر تصدير الفحم في كانون الثاني/يناير، مشيرة إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب انخفاض الإمدادات في محطات الطاقة المحلية.

وتعد جاكرتا هي واحدة من المصدرين الرئيسيين للفحم الحراري في العالم، واستوردت كوريا الجنوبية منها حوالي 20% من وارداتها من الفحم العام الماضي.

وقال نائب وزير الصناعة بارك كي-يونج، خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية بإندونيسيا وشركات الطاقة الحكومية " إنه على الرغم من التأثير المحدود، من الضروري وضع إجراءات مضادة سريعة وشاملة حيث أن الطلب على الطاقة يكون مرتفعا في الشتاء".

وجاء الاجتماع لتقييم الوضع ومناقشة التدابير لمنع أي تداعيات محتملة وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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