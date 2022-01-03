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نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى

وكالات
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 3:13 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 3:13 م
دخل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، صباح اليوم، إلى المستشفى مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

وذكرت وسائل إعلام من بينها محطة "تي في جلوبو"، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (66 عاما) أدخل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح اليوم مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالى ست عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021 في مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص.

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