اضطراب في برنامج رحلات الخطوط الجوية الجزائرية بسبب سوء أحوال الطقس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اضطراب في برنامج رحلاتها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية «وأج».



وأفادت الشركة في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، أن «الاضطرابات في برنامج الرحلات راجعة إلى سوء الأحوال الجوية الناجم عن الضباب الكثيف وصعوبة الرؤية، مضيفة أن «هذا الإنذار يبقى ساري المفعول حتى تحسن الطقس».



يذكر أن برنامج رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد عرف أمس الأحد اضطرابا؛ بسبب الضباب الكثيف وصعوبة الرؤية.