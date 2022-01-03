نشر أكثر صورة فوتوغرافية مفصلة للوحة الشهيرة "نايت ووتش" للرسام رامبرانت

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نشر متحف ريجكميوزيوم في أمستردام أكثر صورة فوتوغرافية مفصلة على الإطلاق ،اليوم الاثنين ، للوحة الشهيرة "نايت ووتش" للرسام رامبرانت.

وقال المتحف "لوحة عملية نايت ووتش تعد أكبر مشروع للبحث والحفظ في تاريخ أعمال رامبرانت.والهدف من عملية نايت ووتش هو حفظ اللوحة".

وأضاف المتحف أنه "تم استخدام الذكاء الاصطناعي لرتق هذه الصور الفوتوغرافية الصغيرة معا لكي تشكل الصورة الكبيرة النهائية ليبلغ مقاسها الاجمالي 6ر5 تيرابايت".

يذكر أن لوحة رامبرانت، التي يعود تاريخها إلى 1642، يبلغ ارتفاعها 380 سنتيمترا وعرضها 453 سنتيمترا.

وقالت كاترين كوينه رئيسة فرع العلوم بالمتحف لقناة نوس التليفزيونة الهولندية العامة "في مقدورنا الآن رؤية كل لون في كل الشقوق الصغيرة"، مضيفة أن الصورة سوف تشكل الأساس لأعمال تجديد اللوحة في المستقبل.

وأضافت "إنها صورة مفصلة في غاية الجمال وعن طريقها سيكون بوسعنا رؤية كيفية تغير الأشياء على المدى الطويل".

ومن المقرر بدء العمل في ترميم اللوحة بشكل علني يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.

والمتحف مغلق في الوقت الحالي في إطار الإغلاق الجزئي الحالي في هولندا، ومن المقرر إعادة فتح أبوابه في الخامس عشر من الشهر الحالي.



