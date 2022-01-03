حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة من المماطلة في محاكمة ومعاقبة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما في حق "الفريق الشهيد قاسم سليماني"؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني "سينتقم لدمائه الطاهرة قطعا".



جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الإيراني بمراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل قادة النصر، "الفريق الشهيد سليماني" و"الشهيد ابومهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما الغيارى، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين في مصلى طهران الكبير.



كان سليماني والمهندس قد قتلا في العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير 2020، جراء ضربة لطائرة مسيّرة بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.



وأضاف الرئيس الايراني موجها خطابه إلى الأمريكيين، قائلا: إن الشهيد سليماني كان في زيارة رسمية إلى بغداد تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي آنذاك، لكنكم بهذه الجريمة انتهكتم سيادة العراق وقتلتم أمة باكملها.



يذكر أن إيران قصفت بالصواريخ، بعد مقتل سليماني والمهندس، قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.