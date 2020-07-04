رئيس جامعة الأقصر: إنشاء نقابة للعلميين بمثابة منارة علمية تساهم في خدمة المجتمع

أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن الكيمياء لعبت دورا مهما خلال جائحة كورونا من خلال إنتاج الكحول والمطهرات، مشيرا إلى أنه كان حريصا على ضرورة إنشاء نقابة للعلميين بالأقصر؛ لأنها بمثابة منارة علمية تضم عددا كبيرا من العلماء والخبراء تساهم في خدمة المجتمع.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الملتقى العلمي الثاني، الذي تنظمه جمعية زمالة الكيمائيين المصرية، في جامعة الأقصر، تحت عنوان "الكيمياء.. خبراء وتطبيقات من أجل تطور الصناعة وخدمة المجتمع"، تحت رعاية وحضور رئيس جامعة الأقصر، ورعاية فخرية للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري، أعقبه قراءة آيات من الذكر الحكيم.

وقال عزوز إن جامعة الأقصر بصدد افتتاح كلية العلوم العام المقبل، والتي ستعزز من أنشطة الجمعية، من خلال إقامة الملتقيات المقبلة بها، موضحا أننا نحاول إنشاء أقسام غير نمطية بالكلية يكون لها دور فعال في خدمة المجتمع.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية زمالة الكيمياء المصرية- في كلمته: إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الكيمياء في خدمة المجتمع، مؤكدا أن الجمعية تقدم الخبراء والأستشاريين في كل علوم الكيمياء وتساعد في تكوين حلقات وصل بين خريجي كلية العلوم والمصانع وتدريبهم بها والحصول على الخبرات المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذ الأبحاث التطبيقية في المصانع وإدخال فكر الحفاظ على البيئة فيها.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن الملتقى يناقش موضوعات هامة مثل دور الكيمياء في حماية البيئة من بعض المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ودور الهيئات النووية المصرية في تنمية المجتمع، والخدمات العلمية في التطبيقات الصناعية، والبولي يوريا وتطبيقاتها، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، ودور الاستشارات والدراسات العلمية في تطوير الصناعة، والكيمياء ودورها في الحروب، وكيفية إعداد الأبحاث للنشر الحر في مجلة كيمياء متراكبات العناصر الانتقالية.