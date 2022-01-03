الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان عقد لقاء في واشنطن لبحث مسألة مقاتلات "إف-35"

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان مناقشة مسألة مقاتلات "إف-35" الأمريكية خلال لقاء من المحتمل عقده قريبا في واشنطن.

وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "فيما يتعلق بمسألة "إف-35"، وصل وفد أمريكي إلى تركيا في أكتوبر لبحث هذه المسألة. وفدنا في بداية العام الجاري سيبحث هذه المسألة مرة أخرى".

وتابع قائلا: "هذا اللقاء على الأرجح سيجرى في واشنطن. لقد أوضحنا موقفنا للجانب الأمريكي وننتظر النتائج"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة إشعارا رسمياً إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج المقاتلات المتطورة من طراز "إف – 35"، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

وألغت الولايات المتحدة مذكرة مشتركة لإنتاج "إف – 35"، كانت تركيا قد وقعتها، في يناير 2007، في حين وقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.