الأهلي يهزم هليوبوليس ويتصدر مجموعته بدوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا أحمد مصطفى عاشور، بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022.

وشهدت المباراة هيمنة كبيرة من الأهلي على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 16، 25 - 14، 25 - 18".

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره سبورتنج، فيما يلتقي هليوبوليس نظيره الزهور مساء الإثنين المقبل في ختام لقاءات المجموعة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.