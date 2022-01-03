حكومة بولندا تواجه ضغطا للتحقيق في مزاعم بالتجسس الإلكتروني ضد المعارضين

تواجه الحكومة البولندية ضغطا متزايدا بشأن رفضها التحقيق في مزاعم بالتجسس الإلكتروني على المعارضين السياسيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن منظمة "سيتزين لاب" المعنية بمراقبة الأمن السيبراني أن رفض الحكومة التحقيق في الاتهامات مدعاة للقلق ويحتاج لمزيد من الإجابات. وساعدت سيتزين لاب أيضا في الكشف عن استخدام برنامج التجسس بيجاسوس المثير للجدل ضد أحد نواب المعارضة البارزين واثنين آخرين.

ورفض رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي المزاعم بأن الحكومة مسؤولة عن التجسس ووصفها بـ"أنباء كاذبة" وأشار إلى أن هذا العمل من صنيع وكالات الاستخبارات الأجنبية. كما رفض حزب القانون والعدالة الحاكم الدعوات بإجراء تحقيق برلماني.

وأثار برنامج التجسس الذي يمكن أن يتعقب التحركات والاتصالات من خلال الهاتف الجوال للمستخدم، غضبا في مختلف أنحاء العالم بين الجماعات الحقوقية حيث جرى اتهام الحكومات باستخدامه ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء.

وقال جون سكوت-ريلتون، الباحث في سيتزين لاب، في مقابلة إن مثل هذا النشاط في أحد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "مفزع حقا ومقلق للغاية".