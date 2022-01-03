ترامب يؤكد دعمه لأوربان قبل الانتخابات المجرية

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل ما ينظر إليها على أنها أهم انتخابات في المجر خلال أكثر من عقد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في إعلان أرسل عبر البريد الإلكتروني "إنه (أوربان) زعيم قوي ويحظى باحترام الجميع.. إنه يحظى بدعمي الكامل وتأييدي لإعادة انتخابه رئيسا للوزراء". وكان أوربان قد أعلن دعمه لترامب في حملته الناجحة للوصول إلى البيت الأبيض عام 2016 وأيضا خلال محاولته الثانية الفاشلة في عام 2020.

ويواجه الزعيم المجري معارضة متحدة لأول مرة في الانتخابات العامة، المتوقع أن تجرى في أبريل المقبل، لتصبح أقوى انتخابات يواجهها أوربان الذي تولي السلطة من قبل أربع فترات منذ عودته للسلطة في عام 2010.

في حين أنه من المستبعد أن يساعد دعم ترامب في تغيير توجه الناخبين في المجر، إلا أنه بالنسبة لأوربان يعد تأكيدا على عمله لتعزيز العلاقات مع الحزب الجمهوري الأمريكي، خاصة كطريقة لمواجهة الانتقادات التي وجهت إلى أوربان من الإدارات الديمقراطية المتعاقبة بسبب قيامه بتعزيز العلاقات مع روسيا والصين وتراجع المعايير الديمقراطية.