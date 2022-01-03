 الدفاع التونسية: وفاة قائد المروحية العسكرية التي سقطت في معتمدية بنزرت الجنوبية - بوابة الشروق
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الدفاع التونسية: وفاة قائد المروحية العسكرية التي سقطت في معتمدية بنزرت الجنوبية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 5:18 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 5:18 م

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسي، عن وفاة قائد المروحية العسكرية التي سقطت ظهر اليوم الاثنين، بعمادة هيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات».

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وزارة الدفاع الوطني التونسية، إلى مقتل طيار وإصابة آخر في حادث سقوط مروحية عسكرية، اليوم الاثنين، في معتمدية بنزرت الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الاثنين: «خلال تمرين عادي، سقوط مروحية عسكرية بنزرت الجنوبية والحادث يسفر عن وفاة مساعد قائد الطائرة فيما تمّ نقل قائد الطائرة الذي أصيب بجروح خطيرة إلى المستشفى الجهوي ببنزرت وهو في حالة صحية حرجة».


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