وزير الاتصالات: تطوير 30 مكتب للبريد المصري في محافظة بورسعيد

عرضت فضائية «TEN»، تقريرًا بشأن استعراض وزير الاتصالات لتطورات العمل حول تنفيذ مراحل مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وتنفيذ منظومة أصول وأملاك الدولة والثروة العقارية بالمحافظة.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بورسعيد دوما هي المحافظة النموذجية التي بدأنا بها مشروعات التحول الرقمي ومصر الرقمية، مضيفًا أنه تم تطوير 30 مكتبًا للبريد المصري في محافظة بورسعيد.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتم افتتاح باقي مكاتب البريد المصري بعد التطوير خلال العام الجاري، متابعًا أنه تفقد مقر الشركة المصرية للاتصالات للوقوف على آخر تطورات لتقديم الخدمات إلى الجمهور.

كان عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من قيادات المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض تطورات العمل حول تنفيذ مراحل مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وتنفيذ منظومة أصول وأملاك الدولة والثروة العقارية ببورسعيد.



