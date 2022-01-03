اعترف فيليبي لويس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، أن جوزيه مورينيو لم يستغل أفضل ما في النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبريميرليج، عندما كان الأخير يلعب بقميص البلوز.

وقضى صلاح فترة مُخيبة في إنجلترا مع تشيلسي، حيث لعب 19 مرة فقط وسجل هدفين فقط في هذه الفترة، وتمت إعارته بعد ذلك إلى فيورنتينا ثم روما، قبل أن ينضم إلى النادي الذي يتخذ من روما مقراً له بشكل دائم.

بدأ صلاح في إظهار إمكاناته الحقيقية في روما، وتبع ذلك الانتقال إلى ليفربول في آنفيلد، وأصبح صلاح أحد أكثر الهدافين ثباتًا وعقد مقارنات مع ليونيل ميسي.

وأوضح لويس الذي مثل صلاح قضى فترة رائعة في تشيلسي، إن سوبر مو تدرب مثل ليونيل ميسي، لكن مورينيو الذي كان المدير الفني في ذلك الوقت، لم يعرف كيف يستخرج أفضل ما لديه.

وقال لويس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية: «قد يبدو إنني مُختلف مع مورينيو، لكني معجب به، لقد فزت بالدوري معه، لكنه لم يخرج أفضل مني كما لم يفعل مع صلاح، عندما ذهب إلى فيورنتينا قلت لماذا أنت ذاهب يا مو؟ هذا هو تشيلسي، فقال أريد أن ألعب".و

وأضاف: «لم يذهب أبدًا من أجل المال أو للفوز بالمزيد؛ لقد ذهب ليُظهر أنه قادر على اللعب، في التدريبات كان مثل ميسي حقًا، اسأل أي لاعب آخر».

أسلوب لعب صلاح أكسبه لقب "ميسي المصري" بسبب قدمه اليسرى وقدرته على تجاوز المدافعين، فمنذ انتقاله إلى ليفربول، أضاف المزيد من الأهداف إلى مسيرته أيضًا. بعد أن حصد 16 هدفًا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فإن صلاح في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة.

أنهى الريدز انتظارهم في عام 2020 ولعب صلاح دورًا مهمًا، حيث سجل 19 هدفًا وحشد 11 تمريرة أيضًا، وحل الفرعون المصري خلف ليونيل ميسي في السباق على الكرة الذهبية العام الماضي، لكنه يأمل في الحصول على اللقب في عام 2022.