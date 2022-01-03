مورينيو مهتم بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحيفة بريطانية بأن العملاق الإيطالي روما سجل اهتمامًا بضم لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشاب تشارلي ويلينز من أجل ضمه خلال الفترة القادمة.

وجذب لاعب خط الوسط المتنوع انتباه عدد من الأندية الكبرى في أوروبا بفضل أدائه مع فرق الشباب في الشياطين الحمر.

وفقًا لصحيفة «ذا صن»، يحرص جوزيه مورينيو مدرب روما على تعزيز فريقه خلال فترة الانتقالات في يناير، حيث يحتل النادي حاليًا المركز السادس في جدول دوري الدرجة الأولى الإيطالي وسيحتاج إلى التحسن إذا كان سيواجه تحديًا خطيرًا للحصول على مكان في المراكز الأربعة الأولى.

منذ توليه زمام القيادة في روما في مايو 2021، حاول مورينيو تنفيذ أسلوبه في كرة القدم وسياسات الانتقال في النادي الإيطالي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هدفًا واحدًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 14 مباراة لفريق مانشستر يونايتد تحت 23 عامًا هذا الموسم، تم استدعاء ويلينز للتدريب مع الفريق الأول للشياطين الحمر في أكتوبر من قبل المدير السابق للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير.

قدرة اللاعب الشاب على اللعب في مركز الظهير الأيمن وكلاعب خط وسط دفاعي لفتت انتباه مدرب روما مورينيو، من المقرر أن ينتهي عقد ويلينز الحالي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، لذلك يمكن للعمالقة الإيطاليين أن يتطلعوا إلى التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في انتقال مجاني الصيف المقبل.