الموافقة على إجراء تقييم سريع لاستخدام عقار جديد لعلاج سرطان الرئة

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على إجراء التقييم السريع لعقار آر.إي.كيو.أو.آر.إس.أيه الذي تنتجه شركة جينبركس للأدوية ويستخدم مع عقار كيترودا الذي تنتجه شركة ميرك الأمريكية في علاج مرضى سرطان الرئة.

سيتم إعطاء العقار الجديد للمرضى الذين تأكد من خلال تحليل الأنسجة وصولهم إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة من مرض سرطان الرئة والذين تحسنت حالتهم بعد علاجهم بعقار كيترودا.

ومن المتوقع أن تبدأ جينبركس خلال الربع الأول من العام الحالي اختبار "أكيلما2" الذي يتضمن استخدام العقار آر.إي.كيو.أو.آر.إس.أيه مع العقار كيترودا مع مرضى سرطان الرئة.

كانت جنبركس قد حصلت في وقت سابق على موافقة على التقييم السريع لاستخدام آر.إي.كيو.أو.آر.إس.أيه مع العقار تاجريسو الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا في علاج مرضى سرطان الرئة في المرحلة الثالثة.