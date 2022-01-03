الحكومة اليمنية تدين اختطاف الحوثيين لسفينة لشحن الإماراتية «روابي»

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، عملية القرصنة واختطاف بالسطو المسلح سفينة الشحن (روابي) والتي تحمل علم دولة الامارات قبالة محافظة الحديدة من قبل" المليشيا الحوثية".

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية تمثل انتهاكاً حقيقيا للأمن والاستقرار الدوليين ولأمن وسلامة الملاحة العالمية واستخفافا بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وبدليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار".

وأضافت "أن هذا الانتهاك يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه تلك التصرفات الارهابية غير المسؤولة من قبل المليشيات الحوثية".

وتابع البيان "هذا دليل إضافي على خطر المليشيا الحوثية المدعومة من ايران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكدت الحكومة، دعمها لكافة التدابير والإجراءات التي ستتخذها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية للتعامل مع "هذا الانتهاك السافر وبما من شأنه حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية".

كان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي ، صرح اليوم بتعرض سفينة الشحن روابي، وترفع علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأحد أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.