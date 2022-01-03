أعربت هالة جمال الداعوس - مدرس بكلية طب بيطري جامعة بنها- عن سعادتها كأول باحثة مصرية تفوز بجائزة البحوث الزراعية على مستوى اليابان لعام 2021.

وقالت الداعوس في حوار خاص مع "الشروق"، إن هذه الجائزة مقدمة من وزارة الزراعة في اليابان للباحثين الشباب في مجال الزراعة والطب البيطري والأسماك والغابات، خاصة الوافدين من الدول النامية.

ولفتت الداعوس إلى أنها سافرت إلى اليابان لدراسة الدكتوراه بجامعة ميازاكي في اليابان (من سبتمبر 2017 حتى أكتوبر 2021)، وعلمت بالمسابقة من خلال ترشيح بحثها من قبل إدارة الجامعة، مؤكدة أن فكرة البحث تخدم الدول النامية وهو سبب اجتيازها بالمسابقة.

تقول هالة: "إنها درست الدكتوراه في كل ما يخص مرض سرطان الأبقار بداية من اكتشافه وتشخصيه والتعامل مع الحالات وكيفية السيطرة عليه"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى علاج له.

وعن تفاصيل البحث الخاص بها الحاصل على الجائزة، توضح الداعوس أن فكرة بحثها قائمة على ابتكار طريقة سهلة وآمنة وموفرة للفلاح أو صاحب الحالة المصابة لأخذ العينة دون الحاجة إلى شخص متخصص من المعمل أو مواصلات خاصة لنقل العينة أو أجهزة حفظ بدرجة حرارة معينة، مشيرة إلى أن الفلاح يقوم بنفسه بأخذ العينة عن طريق ورق "الترشيح" وإرسالها إلى المعمل لتحليلها عن طريق البريد.

أكدت الداعوس إن هذه الطريقة الأكثر أمانًا للفلاح وتوفيرًا للدولة وتم اعتمادها رسميًا في اليابان.

وأشارت الداعوس أن العينة يمكن الاحتفاظ بها على ورق الترشيح طيلة 10 أيام دون أن تفسد ودون أن تحتاج إلى أجهزة تبريد للحفاظ عليها.

تشير الباحثة المصرية إلى ضرورة إدارك الفلاح لأهمية أخذ العينة وسرعة تشخيص المرض قبل وصوله إلى المراحل الأخيرة التي يصبح بها الحيوان هزيل وليس به أي إنتاجية من الألبان ولا اللحوم، موضحه أن الطريقة التي ابتكرتها ستوفر الكثير من المعدات والوقت مقارنة بالطرق التقليدية.

في نفس السياق، لفتت الداعوس إلى أن طبيعة مرض سرطان الدم البقري هو نفس طبيعة مرض السرطان الذي يصيب الإنسان كمراحل إصابة وعائلة فيروسية واحدة، ولكن ليس هناك صفة مشتركه لانتقاله من البقر إلى الإنسان، مؤكدة أن كل منتجات الحيوانات صالحة للاستهلاك مع ضرورة معاملتها حراريًا بطريقة جيدة، مشدد على أهمية التحصين.

وشددت الداعوس على ضرورة رفع وعي الفلاح لكيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الأساليب الحديثة والجيدة حتى يمكن السيطرة على المرض والحد من انتشاره.

وأكدت الداعوس أنها تعمل على تفعيل بحثها في مصر، لخدمة بلدها، كما أنها ستبدأ في الأيام المقبلة بتدشين ورش عمل إلكترونية كنوع من تبادل المعرفة بين الطلبة المصريين وطلبة في الخارج كاليابان وتايلاند وماليزيا دول أخرى لخدمة البحث العلمي.