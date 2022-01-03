باحث ألماني يتوقع استمرار خطر المتشددين المناوئين لسياسة كورونا لسنوات

أعرب الباحث الألماني المتخصص في التطرف اليميني، يوهانس كيس، عن اعتقاده بإمكانية استمرار خطر المتشددين المناوئين لسياسة كورونا لبضع سنوات.

وخلال كلمته في معهد إيلزه-فرنكل-برونسفيك لأبحاث الديمقراطية بولاية سكسونيا، قال العالم التابع لجامعة لايبتسيج اليوم الاثنين إن " فالتر لوبكه (رئيس مجلس مدينة كاسل) لم يُقْتَل قبل عام 2019 وليس في ذروة ما يطلق عليه موجة اللجوء".

وأضاف كيس:" وتبعا لذلك فإن من الممكن أن يرتكب متشددون جرائم في غضون بضع سنوات ويستندون في ذلك إلى الاحتجاج على /ديكتاتورية كورونا/".

كان لوبكه قُتِل برصاصة في الرأس جرى إطلاقها عليه من مكان قريب وهو في شرفة منزله في مطلع حزيران/يونيو 2019. وتعد هذه الجريمة هي أول جريمة قتل يمينية متطرفة بحق سياسي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وكان لوبكه من الداعين إلى إيواء اللاجئين.

وأضاف كيس أن من الممكن ملاحظة أن درجة الحشد والاستعداد للعنف تزداد مع كل موجة لكورونا بسبب تعزيز تدابير الحماية من الوباء ،وتصبح بصورة أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي .

ورأى كيس أن من الممكن أن تنتهي الاحتجاجات مع نهاية الجائحة " لكن بقية متشددة ستنتظر قدوم القضية التالية التي يمكن معها الحشد" ورجح أن تكون القضية التالية هي الاستياء من سياسة المناخ.