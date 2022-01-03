إحصائية: ارتفاع تكاليف زيوت التدفئة بألمانيا بمقدار الضعف آواخر 2021

ارتفعت تكاليف التدفئة في ألمانيا باستخدام الزيت والغاز على المستهلكين بشكل ملحوظ في آخر أربعة شهور في العام الماضي.

وذكرت بوابتا "فيرفوكس" و"تشك 24" المتخصصتان في مقارنة الأسعار، كلا على حدة، اليوم الاثنين أن تكاليف التدفئة في ألمانيا ارتفعت بمقدار الضعف تقريبا في الفترة بين ايلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.

وقالت بوابة "فيرفوكس" إن " القفزة المؤلمة للأسعار تعزى في المقام الأول إلى الطلب العالمي على النفط".

وأضافت أن هذا الطلب "زاد مع عودة الانتعاش للاقتصاد وهو ما رفع أسعار النفط إلى أعلى".

وفي سياق متصل، رصدت بوابة "فيرفوكس" ارتفاعا بنسبة 50% في أسعار الغاز في فترة التدفئة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وحللت "تشك 24" تكاليف أسعار الخدمات الأساسية التي جرت العادة أن ترتفع في مثل هذه الفترة وقالت إن نسبة ارتفاع تكاليف الغاز بلغت في المتوسط 24%.

وأشارت البوابتان إلى أن الطلب على التدفئة ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة بلغت نحو 4% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

ولم تطرح البوابتان تحليلات بخصوص تكاليف أنواع أخرى من وسائل التدفئة.

كانت دراسة للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا من عام 2019 انتهت إلى أن أكثر من 75% من المنازل في ألمانيا تستخدم الغاز والزيت في التدفئة بينما تعتمد منازل قليلة على التدفئة المركزية أو التدفئة بالأخشاب.