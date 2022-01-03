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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة مصطفى الزمراني مدير إدارة تموين كفر الدوار.

وأسفرت الحملة من ضبط كمية كبيرة من المقرمشات 2000كيس جوليو سناكس منتهية الصلاحية وتم ضبط 3 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين.