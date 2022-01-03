اجتماع حاسم بين لوكاكو وتوخيل لإنهاء الأزمة المشتعلة في تشيلسي

يعقد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي اجتماعا اليوم الاثنين، مع مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لبحث الأزمة المشتعلة بينهما حاليًا داخل النادي اللندني الشهير.

وغاب لوكاكو عن مباراة القمة بين ليفربول وتشيلسي والتي انتهت بالتعادل 2-2 بناء على قرار المدرب توماس توخيل، رداً على التصريحات الأخيرة لمهاجم البلوز العملاق والتي انتقد فيها الجهاز الفني.

وكتبت صحيفة «صن» البريطانية الشهيرة أن الليلة سيكون هناك اجتماع مرتقب بين توخيل ولوكاكو، لمناقشة الأزمة بين اللاعب والمدرب، مع انتشار تقارير تؤكد رغبة لوكاكو في الرحيل.

وبعث لوكاكو رسالة خلال الساعات الماضية لزميله السابق في إيفرتون الحارس الأمريكي تيم هوارد قال له فيها: «لا يمكنني التحدث كثيرًا عنها الأجواء هنا ساخنة جدًا، سيكون هناك اجتماع آخر يوم الاثنين وبعد ذلك يمكنني التحدث أكثر».

وكان لوكاكو قد اعترف في التصريحات التي أدلى بها مؤخراً وأثارت الأزمة في تشيلسي أنه يريد العودة إلى إنتر ميلان يومًا ما، ولم يكن ليواقف على الانتقال إلى تشيلسي، لو عُرضت عليه صفقة جديدة، أو في حال تقدمت فرق ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ بعروض لضمه، لأن هذه الفرق هي الأكبر في العالم.

وجاءت هذه التصريحات لتثير غضب جماهير البلوز ضد اللاعب وكذلك غضب مديره الفني توماس توخيل.

جدير بالذكر أن لوكاكو انتقل لصفوف تشيلسي في الصيف الماضي قادما من إنتر ميلان، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني تقريباً.