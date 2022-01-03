تراجع البنوك الأمريكية عن إعادة الموظفين للعمل من مكاتبها بسبب كورونا

تحطمت آمال المؤسسات المالية الأمريكية في نيويورك في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى، في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع مرة أخرى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تفشي المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا المستجد أوميكرون أجبر مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على إعادة التفكير في خططهم لإعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب.

وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم قد وصل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي إلى 10 ملايين إصابة وهو ما يعادل ضعف الرقم القياسي الأسبوعي السابق للإصابات، في الوقت الذي استمر فيه تراجع أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

من ناحيته قال ريكارد هاندلر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيفيريز فاينانشال جروب في مذكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "من الناحية الواقعية، لا نرى أي فرصة آمنة للعمل معا في المكاتب قبل الاثنين 31 يناير الحالي على الأقل... نشجع الجميع على العمل من المنزل إذا لم يكن هناك سبب وجيه للعمل من المكتب".

يذكر أن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة كانت من بين المؤسسات الأكثر اندفاعا نحو إعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب، حيث بدأت الكثير من البنوك هذا التحرك في الصيف الماضي. لكن هذا التحرك تعثر مؤخرا مع عودة معدلات العدوى بالفيروس إلى الارتفاع.

وقد حث بنك أوف أمريكا موظفيه مؤخرا على العمل من المنزل خلال الأسبوع الحالي.

كما بدأت مجموعة سيتي جروب دعوة موظفيها في منطقة نيويورك إلى العمل من المنزل خلال عطلات نهاية الأسبوع. وبعد ذلك وسعت المجموعة نطاق الدعوة لتشمل موظفيها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بهدف العمل من المنزل خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.

وتراجعت مجموعة جولدمان ساكس جروب عن إعادة موظفيها للعمل من المكاتب وطالبت كل موظفيها في الولايات المتحدة بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا حتى 18 يناير الحالي.

كما قررت البنوك الكبرى الأخرى مثل جي.بي مورجان تشيس جروب ومورجان ستانلي وويلز فارجو التراجع عن خطواتها لإعادة موظفيها إلى العمل من مكاتبها.