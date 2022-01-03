محافظ بني سويف يصدر قرارا بتكليف محمد عبد التواب للقيام بعمل مدير مديرية التعليم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرار رقم (1) لسنة 2022، بتكليف محمد عبد التواب عبد المولى شلبي، للقيام بعمل مدير مديرية التربية والتعليم، وتكليف الدكتور هاني رجائي حسين، بالقيام بعمل وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

والتقى محافظ بني سويف، صباح اليوم، بمدير المديرية، وذلك في حضور نائبي المحافظ الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، فقد تمت مناقشة بعض الموضوعات والملفات الهامة، المتعلقة بقطاع التعليم، منها: خطة استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وخطة المديرية في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أثناء عقد الامتحانات، فضلاً عن استعدادات المديرية لبداية الفصل الدراسي الثاني وغيرها من الملفات، وذلك وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكل عناصرها ومكوناتها، خاصة وأن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة استمرار التكامل والتناغم بين جميع جهود الجهات المعنية وذات الصلة في كل القطاعات.