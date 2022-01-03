سجلت المملكة العربية السعودية، 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي إصابات «كوفيد-19» في المملكة إلى 559 ألفًا و582 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، صباح الاثنين، سجلت السعودية حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8881، إضافة إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 90 حالة.

وتشهد السعودية ارتفاعًا بنحو 70% في عدد إصابات كورونا، وارتفاعًا بنحو 50% في عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا خلال يوم واحد، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد قال إن «موجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل»، منوهًا إلى أن «الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع».

ونقلًا عن وكالة الانباء السعودية «واس»، مساء الأحد، أضاف «العالي» خلال مؤتمر صحفي، أن المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، متوقعًا زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن «أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات»، معلنًا عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.