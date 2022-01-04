عدة آلاف من المتظاهرين ضد تدابير كورونا يعاودون التجمع شمال شرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة روستوك أن عدة آلاف من المتظاهرين ضد تدابير كورونا عاودوا التجمع مساء اليوم الاثنين في قلب المدينة الواقعة شمال شرق ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن هؤلاء المتظاهرين شاركوا في مسيرة جابت المدينة.

يذكر أن السلطات فرضت على المشاركين في المظاهرة التي كان قد جرى الإخطار عنها ارتداء الكمامة لكن الغالبية العظمى من المتظاهرين لم يلتزموا بذلك.

وعلى العكس ما حدث في مظاهرة يوم الاثنين الماضي، أغلقت قوات الشرطة كل الشوارع الجانبية للمسار المخصص للمظاهرة لكي تمنع تكوين مواكب للمتظاهرين.

يذكر أن العديد من مدن ولاية مكلنبورج-فوربومرن (التي تقع بها روستوك) شهدت مساء اليوم مظاهرات أخرى.

كانت توقعات أشارت إلى أكبر الاحتجاجات في مدينة روستوك الساحلية وشفيرين عاصمة الولاية. واجتذبت مظاهرة سابقة يوم 27 كانون الأول/ديسمبر في شفيرين بضعة آلاف من المتظاهرين.

ويحتج المتظاهرون في الأساس على قانون التطعيم الإجباري المحتمل أن تطرحه الحكومة الألمانية الجديدة لمواجهة الجائحة.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، فإن نسبة من تلقوا تطعيما ضد كورونا بلغت حتى الآن نحو 71% من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة من لم يتلقوا التطعيم 8ر25%، ما يعادل 5ر21 مليون شخص، من بينهم نحو 4 ملايين طفل أقل من 4 أعوام، وهي فئة عمرية لم يصرح لها بعد بتلقي التطعيم.

ويواجه الأفراد غير الملقحين بالفعل مزيدا من القيود فيما يتعلق بالحياة العامة - بما في ذلك منعهم من دخول العديد من المتاجر والمرافق الترفيهية في ألمانيا.

وقال أوميد نوريبور، المرشح لمنصب رئيس حزب الخضر المشارك في الحكومة الائتلافية، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية اليوم إنه غيّر رأيه مؤخرا بشأن مسألة التطعيم الإجباري، ولن يستبعد فرضه بعد الآن، وأضاف: "العبء الواقع على الغالبية الذين يتبعون جميع القواعد وتم تطعيمهم أيضا يزداد".

وقد أيدت لجنة الأخلاقيات الرسمية توسيع نطاق التطعيم الإجباري - المطبق بالفعل على العاملين الصحيين - ليشمل بقية السكان.

وسجل معهد "روبرت كوخ" اليوم ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 4ر232 مقابل 7ر222 أمس الأحد.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 18 ألفا و518 حالة إصابة جديدة، مقابل 13 ألفا و908 إصابات جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 68 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 69 حالة يوم الاثنين الماضي.