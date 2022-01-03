 موزمبيق تقترب من تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال مع وصول سفينة شركة إيني - بوابة الشروق
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موزمبيق تقترب من تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال مع وصول سفينة شركة إيني

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 8:47 م

اقتربت موزمبيق خطوة جديدة نحو تصدير أول شحنة من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال مع وصول السفينة كورال سول لإسالة الغاز الطبيعي التابعة لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني.

وبحسب بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء فإن السفينة حديثة الصنع أصبحت قبالة سواحل موزمبيق بعد عبورها أرخبيل كاموروس أمس الأحد.

وبعد وصولها سيتم ربطها مع الآبار البحرية المحفورة على عمق يصل إلى 3000 متر  لاستخراج الغاز الطبيعي. ومن المتوقع بدء الإنتاج من السفينة خلال النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 3.4 مليون طن سنويا.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في حين يجري العمل في المشروع البالغة استثماراته 7 مليارات دولار لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية في موزمبيق بصورة آمنة، فإن العمل في المكونات الساحلية للمشروع متأخر بسبب  المخاوف الأمنية من أنشطة جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم الدولة "داعش" الإرهابي.

كانت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية للطاقة قد أوقفت العمل في مشروع لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار بعد هجوم مسلح بالقرب من مدينة بالما. 

ويصل حجم مشروع توتال إلى ثلاثة أمثال حجم مشروع إيني. وتم تأخير الموعد المستهدف لدخول مشروع توتال مرحلة الإنتاج بمقدار عامين إلى 2026. ومن المنتظر أن تتخذ شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل قرارها النهائي بشأن مشروع أكبر حجما لإنتاج الغاز الطبيعي في موزمبيق.

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