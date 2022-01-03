هطول أمطار متوسطة في مراكز محافظة شمال سيناء

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استمرت موجة الطقس السيء في محافظة شمال سيناء اليوم الاثنين، حيث شهدت مختلف مدن المحافظة هطول أمطار مصحوبة بموجة من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة مما أثر على كافة مظاهر الحياة في محافظة شمال سيناء.

وقد تعرضت المحافظة لهطول أمطار متوسطة فجر، اليوم الإثنين، صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاص في درجات الحرارة، كما انتشرت الغيوم والسحب في سيناء، وسط توقعات بزيادة معدلات سقوط الأمطار خاصة المدن الساحلية.

وأصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، توجيهات لمديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوي علي نطاق المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول في حالة حدوثها، وسرعة التعامل مع سيناريو الأزمات.



وأكد علي المديريات بمراجعة جميع معدات الإغاثة والأزمات، والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري والسريع بالإضافة إلي التنسيق مع الجهات المعنية بالمدينة للتعاون أثناء حدوث أي أزمة.

علي أن يتم انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بمجالس المدن بشكل دائم خلال الأيام القادمة لمتابعة الأثار السلبية التي قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية المتوقعة.



