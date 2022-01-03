محافظ البحر الأحمر: معدل السيول مرتفع نسبيا عن العام الماضي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة بدأت بأمس الأول في تمام الساعة الثانية ظهرا، وكانت شديدة على مدينة سفاجا ثم انتقلت إلى الغردقة، مع تساقط الثلوج، وازدادت الموجة شدة في المساء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى غلق طريق الشيخ فضل، وبعض الطرق الأخرى بالتعاون مع محافظ المنيا، بعد تساقط الأمطار والسيول، ثم البدء في إزالة آثار الأمطار، ذاكرا أنه في الثانية من ظهر اليوم تم فتح مختلف الطرق.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الأمور في المحافظة عادت الآن لطبيعتها، موضحا أن المتحف الأثري بالبحر الأحمر لم يتأثر إطلاقا بالسيول والأمطار.

وأضاف أن السيول تعتبر أعلى من العام الماضي نسبيا وكان التركيز مرتفع على منطقة الغردقة، مع درجة برودة عالية للغاية، لافتا إلى صرف مياه الأمطار في البحر مباشرة، كما أن وضع البحر مستقرا ولم تؤثر حالة الطقس على حركة الملاحة.

وذكر أن السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة لم تؤثر على حركة السياحة، والسياح كانوا سعداء بسقوط الثلوج على الغردقة، مؤكدا أن المحافظة لم تتعرض لأية أضرار بسبب السيول والأمطار أمس.

ولفت إلى وقف الدراسة في سفاجا والغردقة ورأس غارب؛ تحسبا لحدوث أية أمطار أو سيول جديدة، للحفاظ على المواطنين، من الأخطار المحتملة، مؤكدا عودة الدراسة اليوم في مختلف مدن المحافظة.

وعن حالة الطقس اليوم الاثنين في المحافظة، أوضح محافظ البحر الأحمر أن مختلف المدن ستشهد شبورة خفيفة، لكن لن يكون هناك أية أمطار أو سيول.