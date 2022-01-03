التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية

• البدء في رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من المخلفات موزعة على 6 مقالب عمومية بالدقهلية

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يستهدف البرنامج فى المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابعا بمركز شربين.

بالإضافة إلى إنشاء نحو 762 مشروعا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعى والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، حرص المحافظة على الانتهاء من المشروعات الجارية لتغطية جميع قرى مركز شربين بكل الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن الدقهلية تعتبر من أعلى المحافظات فى معدلات تنفيذ المشروعات، وهناك جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع التي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية اليومية وخلق "حياة كريمة" للمواطن.

وناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات ملف المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، والتنسيق الجارى بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع للبدء فى رفع باقى التراكمات التاريخية الموجودة فى 6 مقالب بالمحافظة موزعة على عدد من المراكز بإجمالى كميات تتخطى 500 ألف طن مخلفات.

وأوضح الوزير، أنه تم وضع خطة للتخلص من باقى التراكمات التاريخية، وسيتم البدء فى رفعها بالتوالى ونقلها إلى المدفن الصحى الآمن بمنطقة قلابشو، لافتا إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضى بالتخلص من أكبر مقلب للقمامة التاريخية فى منطقة سندوب بإجمالى تراكمات بلغت نحو 950 ألف طن، وإنشاء مصنع بطاقة نحو 1200 طن يوميا على مساحة 18 فدانا، وبلغت تكلفة إنشاءه نحو 233 مليون جنيه، لخدمة 7 مراكز هي (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد).

وقال إنه يتم حاليا القيام ببعض التوسعات والتطوير لمصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزلة بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكلفة 150 مليون جنيه لخدمة 6 مراكز (المنزلة، والمطرية، والجمالية، وميت سلسيل، والكردي، ومنية النصر).

وشدد على أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات تسعى للانتهاء من كل المشروعات الجارية بالدقهلية؛ لتكون قادرة على استيعاب نحو 3500 طن مخلفات يومية، وكذا دعم المحافظة بمعدلات لرفع كفاءة جمع ونقل المخلفات للحصول على رضا المواطنين عن مستوى النظافة.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه يتم حالياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، دراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات؛ للقيام بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى حي المنصورة شرق وغرب.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022، التي تبلغ تكلفتها نحو 500 مليون جنيه في عدد من محاور، منها الرصف وتحسين البيئة والأمن والمرور ودعم الوحدات المحلية والكهرباء؛ وذلك لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

وقال الدكتور أيمن مختار إنه يتابع مع القيادات التنفيذية للمحافظة والجهات المعنية بشكل دورى الموقف الخاص بتنفيذ مشروعات الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية، حيث بلغت نسب التنفيذ في العديد من المشروعات نحو 50%،؜ بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، حيث سيتم تبطين 26 ترعة بميت غمر وترع ري بلقاس وتمي الأمديد، بالإضافة إلى التوسعات الجارية لمحطة مياه بلقاس ونبروه، التي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة المحطات وزيادة حصة الفرد من المياه، وكذا رفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة التي تساهم في تسهيل حركة المواطنين اليومية وحركة الاستثمار على أرض الدقهلية.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، واستمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات، ومنع استخدام الشيشة للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وأكد الدكتور أيمن مختار استعداد كل المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقا للخطط التي تم وضعها، وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار؛ لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.