ارتفاع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ 2002

توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار

سجل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر ديسمبرالماضي مستوى قياسي، إذ ارتفع بنسبة 36% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، أن التضخم السنوي في ديسمبر بلغ أعلى مستوى في 19 عاما، وارتفع معدل التضخم بنسبة 13.58٪ مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 36% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وكشفت البيانات أن الأسعار للمستهلك ارتفعت بنسبة 36٪ في ديسمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهذا هو أعلى معدل تضخم سنوي منذ سبتمبر 2002، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وجاءت الزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة النقل بنسبة تقارب 54٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 43.8٪، وارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية والضيافة بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام الماضي.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40٪ قيمتها مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي، وهو الانهيار الناجم عن إصرار رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، على تطبيق البنك المركزي التركي لسياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة، بدلا من رفعها، في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وكشف أردوغان، في ديسمبر، عن خطة لدعم الليرة تضمنت نوعا جديدا من حسابات التوفير بالليرة من شأنها حماية الودائع من تخفيض قيمة العملة، وحث الشركات والأفراد على الدفاع عن الليرة.

وقال أردوغان، الجمعة، في كلمة أمام جمعية رجال أعمال أسود الأناضول في إسطنبول: "عملنا منذ بعض الوقت على إخراج الاقتصاد التركي من دوامة أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير".

وأضاف: "تتمثل أعظم نقاط قوتنا في البنية التحتية التي بنيناها في بلدنا في السنوات الـ 19 الماضية وديناميكية شعبنا، بما في ذلك رواد الأعمال والموظفون لدينا".

وتابع: "منذ فترة طويلة كان هناك نظام اقتصادي في العالم أسسته الدول المتقدمة، تضمن ممارسات مختلفة لنفسها والدول النامية والدول الأقل نموا، ويقوم على معايير مزدوجة".

غير أنه كانت هناك صور الشهر الماضي لأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الخبز المدعوم في اسطنبول، حيث قال مسؤولون محليون إن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 50٪ في عام.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر ، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار فواتير الكهرباء والغاز بحوالي 50٪ و 25٪ على التوالي، وفق "بي بي سي".

وكان البنك المركزي التركي، يتوقع -في أكتوبر-أنه سينهي العام عند 18.4٪، وهو يستهدف أن يكون التضخم الرسمي للبنك عند 5٪ ، لكن المعدل ظل في خانة العشرات خلال العامين الماضيين.

وقد أثرت الاضطرابات الاقتصادية على تقييمات استطلاعات الرأي التي أجراها الرئيس أردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه منتصف عام 2023.