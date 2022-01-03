مطار برلين الجديد يستقبل قرابة 10 ملايين مسافر خلال عام 2021

استقبل مطار العاصمة الألمانية الجديد (BER) العام الماضي، أكثر من 9.9 مليون مسافر.

وأعلنت شركة "برلين-براندنبورج" المشغلة للمطار، أن المطار سجل زيادة في عدد الركاب الذين استقبلهم العام الماضي بواقع نحو 900 ألف مسافر مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن "النصف الأول من 2021 كان ضعيفا"، لكن منذ يوليو الماضي استقبل المطار أكثر من مليون مسافر شهريا.

وبحسب البيانات، كان أكتوبر الشهر الأكثر كثافة في عدد المسافرين بالمطار، حيث سجل أقل بقليل من 1.7 مليون مسافر.

وأدى النقص في العمالة وعمليات تسجيل الوصول التي زادت تعقيدا بسبب أزمة كورونا إلى زيادة ساعات الانتظار أمام نقاط تسجيل الوصول وكذلك بالنسبة للطائرات القادمة. وأعلنت رئيسة المطار الجديدة، أليتا فون ماسنباخ، افتتاح المدرج الثاني في المطار لعمليات الطيران والبدء في تشغيل الصالة الثانية المبنية حديثا في ربيع هذا العام.

ولا تزال أعداد ركاب العام الماضي بعيدة عن مستواها قبل أزمة كورونا. ففي عام 2019 بلغ عدد المسافرين في مطاري برلين "تيجل" و"شونفيلد"، اللذين حل محلهما المطار الجديد الآن، نحو 36 مليون مسافر.

ويفترض مشغلو مطار العاصمة الوصول إلى هذا المستوى بحلول عام 2025. وتتوقع الشركة المشغلة للمطار لهذا العام نحو 17 مليون مسافر، أي ما يقرب من نصف المستوى الذي تم تسجيله قبل الأزمة.