أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة (سومي) الأوكرانية، ديمترو زيفيتسكي، أن الجيش الروسي قصف المنطقة 70 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال زيفيتسكي، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "قام الروس بإطلاق النار 70 مرة على مناطق في منطقة سومي المتاخمة لروسيا حيث تعرضت عدة مجتمعات لنيران مكثفة"، مشيرا إلى أن القوات الروسية قصفت بلدة كراسنوبيلسكا أربع مرات بقذائف الهاون والمدفعية، كما أطلقت قذائف الهاون على بلدة شاليهينسكا، حيث تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات.



وبحسب المسئول الأوكراني، استخدم الروس قذائف هاون عيار 120 ملم، على مجتمع بيلوبيلسكا، حيث تم تسجيل 20 إصابة؛ بينما أسفر القصف عن تدمير مدرسة وخط كهرباء وشاحنة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر -في 24 فبراير من العام الماضي- ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



اقتصاديا، أعلن رئيس دائرة التنظيم في الحكومة الأوكرانية، أوليكسي كوشنر، أن كييف ستبذل كل ما في وسعها حتى تصبح أوكرانيا هذا العام عضوا منتسبا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وقال كوشنر -في مقابلة مع (يوكرينفورم) اليوم- إن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي واحدة من أعرق المنظمات الاقتصادية الدولية، والتي تضم 38 دولة رائدة في العالم ولا يقل انضمام أوكرانيا أهمية في ذلك عن الاتحاد الأوروبي وستكون خبرة ودعم هذه المنظمة أمرا قيما للغاية بالنسبة لأوكرانيا اليوم وفي عملية الإعمار بعد الحرب على وجه الخصوص".



وأشار إلى أنه - في أوائل ديسمبر 2022 - شارك وفد دائرة التنظيم الحكومية الأوكرانية في اجتماع لجنة السياسة التنظيمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، حيث قدم الجانب الأوكراني رؤيته الخاصة حول كيفية مساعدة المنظمة لبلاده التي مزقتها الحرب.



وأضاف "من الصعب الآن تحديد موعد انضمام بلدنا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن الاندماج فيها يتخذ خطوات كبيرة ومن جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لجعل أوكرانيا عضوا مشاركا في وقت مبكر من هذا العام، حيث تتطابق رؤيتنا لسياسة تحرير القيود مع التوجهات الرئيسية للجنة التنظيمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".