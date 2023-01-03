تقارير: إسبانيا تحقق في مزاعم اختطاف وتعذيب اثنين من مواطنيها في غينيا الإستوائية

يقوم القضاء الإسباني بإجراء تحقيق بشأن ثلاثة مسؤولين بارزين من غينيا الاستوائية فيما يتعلق بمزاعم اختطاف وتعذيب شخصين إسبانيين، حسبما أفادت تقارير وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة إلبايس ووكالة "يوروبا برس" للأنباء عن مصادر قضائية قولها إن التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الوطنية تركز على نجل لتيودورو أوبيانج نجيما مباسوجو، الذي يحكم غينيا الاستوائية التي تقع في غرب أفريقيا منذ فترة طويلة ومسؤولين آخرين.

ولا يوجد تأكيد رسمي بشأن إجراء التحقيق.

وقالت التقارير إن الرجال الثلاثة اختطفوا شخصين إسبانيين يعارضان مباسوجو، وهما فيليسيانو إيفا مانجو وخوليو أوباما، من جنوب السودان إلى غينيا الاستوائية، حيث قاموا بتعذيبهما مرارا وأمروا بتعذيبهما.

وتردد أنه صدر حكم بحق الرجلين وهما من المعارضة بالسجن لفترة بتهم التآمر للإطاحة بالحكومة.

وأفادت التقارير بأن القضاء الإسباني يركز التحقيق على شهادات أشخاص كانوا حاضرين خلال التعذيب وأصبحوا ضمن برنامج حماية الشهود. كما تمكنت الضحيتان من تهريب تقرير من سجنهما بمساعدة مسؤول تمكن من الفرار للخارج.