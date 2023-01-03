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احتفت السلطات الأوكرانية بعودة كلب بيت بول خلال تبادل أسرى شمل 209 جنود، وذلك بعد أن تم أسر الكلب منذ 7 أشهر، وإهداء الجنود الروس الكلب للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن البيت بول "أديك" كان يحرس مصنع الحديد والصلب في ماريوبال حين تم أسره مع مدربته الأوكرانيا يونيو الماضي.

وأعطت القوات الخاصة الروسية، الكلب، لجندي يدعى يوري كوناتوف، الذي أهداه للرئيس الشيشاني؛ ليغير قاديروف اسم الكلب لـ"أديداس".

وذكرت السلطات الأوكرانية، أنه تم تحرير مدربة الكلب مع كلبها خلال الصفقة السبت.

وشملت الصفقة مبادلة 82 جنديا روسيا بـ140 جنديا أوكرانيا، بينهم سيدات.