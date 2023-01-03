حكومة طالبان بأفغانستان تستعد للبت في تراخيص إعلامية

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تستعد محكمة في العاصمة الأفغانية كابول للبت في تراخيص لعشر بوابات ومنافذ إعلامية الأسبوع الجاري، وفقا لعبد الحق حماد المسؤول الكبير في طالبان بوزارة الإعلام والثقافة اليوم الثلاثاء.

وذكر حماد أن طالبان تلقت العديد من الشكاوى بشأن انتهاكات وسائل الإعلام هذه لـ "المصلحة الوطنية والقيم الوطنية" خلال العام الماضي.

وأضاف حماد: "استدعينا مسؤولي وسائل الإعلام مرارا للوزارة ثم إلى المفوضية لتوضيح المبادئ والالتزام بها ، لكنهم تجاهلوا طلباتنا".

ولم يتم تحديد الوسائل الإعلامية.

وتستمر طالبان في الضغط على الإعلام.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، وضعت قيودا صارمة على حرية الصحافة.

وفر العديد من الصحفيين المشهورين من البلاد منذ ذلك الحين.

وتم قمع الصحفيين الذين ما زالوا في البلاد ويتجرأون على إعداد تقارير عن الحوادث الأمنية والاحتجاجات المناهضة لسياسات طالبان المتشددة التي تفرض قيودا على تلقي النساء والفتيات للتعليم والعمل والتنقل.

وتم الإفراج عن خالد قادري، الذي كان يعمل سابقا بالإذاعة في ولاية هرات بعد قضاء حوالي 10 أشهر في السجن بسبب انتقاد طالبان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد مركز الصحفيين الأفغان اليوم.

ودعا المركز السلطات إلى الإفراج عن الصحفيين الذين ما زالوا في السجون.