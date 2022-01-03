استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022.



وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو الآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

كما ثبت سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الباذنجان من 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

وتراوحت أسعار الملوخية بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

واستقر أسعار البامية لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.



وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وسجل سعر التين البرشومي ما يتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.



وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.