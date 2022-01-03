 3 يناير 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
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3 يناير 2022.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

محمد فوزي
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 10:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 10:26 ص
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2022.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
كما ثبت سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وتراوح سعر الباذنجان من 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.
وتراوحت أسعار الملوخية بين 4 إلى 7 جنيهات.
وسجل سعر الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.
واستقر أسعار البامية لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وسجل سعر التين البرشومي ما يتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.
استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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