رئيس شركة ناشئة: التمويل أكبر أزمة تواجهنا

أكد أحمد حازم، الرئيس التنفيذي لشركة فلك للمشاريع الناشئة، أن أكتر عثرة تقف أمامهم صعوبة ايجاد التمويل ويبدئون في مشروعات تحتاج تمويل، موضحا أن عدد كبير من أصحاب أفكار المشروعات الناشئة يحاولون التواجد في السوق ولكن ينقصهم التمويل.

وأضاف أحمد حازم، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التمويل هو أكبر الأزمات التي تواجه أصحاب أفكار المشروعات الناشئة في مصر، موضحا أن هناك شركات تحاول أن تأخذ مكان في السوق وتنافس ولكن ينقصها التمويل.

وشدد أحمد حازم، رئيس تنفيذي أحدى المشروعات الناشئة، على ضرورة جلوس كل الجهات الرقابية في مصر على مائدة واحدة لمناقشة كيفية دعم المشروعات الناشئة.