المفوضية الأوروبية: معظم الدول تؤيد إجراء فحص كورونا للوافدين من الصين

قالت المفوضية الأوروبية إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد إجراء فحوص كورونا للمسافرين من الصين في ظل الارتفاع الذي شهدته البلاد مؤخرا في حالات العدوى.



وذكر متحدث باسم المفوضية اليوم الثلاثاء بعد اجتماع لممثلي وزارات الصحة الوطنية: "تؤيد الأغلبية العظمى للدول الفحوص قبل المغادرة".



ووافقوا من حيث المبدأ على اتباع "نهج منسق".



ومن المقرر أن يستمر النقاش بعد ظهر غد الأربعاء في اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي على مستوى الخبراء.



وكتبت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس عبر موقع تويتر بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، أنهم قربوا وجهات النظر فيما يتعلق بإجراءات مثل الفحص قبل المغادرة وزيادة فحص مياه الصرف الصحي.



وكتبت: "ما زالت الوحدة الأوروبية أقوى أداة لدينا ضد كوفيد".



وشددت عدد من دول الاتحاد الأوروبي القواعد بالفعل للوافدين من الصين بناء على مبادرات نابعة منهم.



ويأتي هذا الإجراء على خلفية زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين جراء تخليها في شهر ديسمبر الماضي عن سياسة صفر كوفيد، بعد نحو ثلاثة أعوام من الإغلاقات والحجر الصحي والاختبارات الجماهيرية للكشف عن الإصابات.



وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي وحده، أصيب 248 مليون شخص في الصين بالفيروس، طبقا لتقديرات داخلية غير مؤكدة رسميا.



وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة بكوفيد-19 وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يوميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء نشر مؤخرا.