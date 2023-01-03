ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع البرتغال في مجال المناخ والطاقة

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعميق التعاون مع البرتغال، في مجالات المناخ والطاقة وحماية المحيطات.

وقالت بيربوك، اليوم الثلاثاء، قبل مغادرتها برلين في زيارة للبرتغال: "تتصدى البرتغال لتزايد الجفاف ودرجات الحرارة في فصل الصيف من خلال سياستها الطموحة للمناخ والطاقة.. نريد تضافر الجهود بصورة أكبر، على سبيل المثال في قضايا المناخ والطاقة"، مبرزة في الوقت نفسه جهود الحكومة البرتغالية في دعم أوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.

وأضافت أن ألمانيا والبرتغال تعملان يدا بيد في العديد من القضايا، وأضافت: "نحن شريكان وثيقان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة"، مشيرة إلى إدراك البرتغال المبكر بالدور المحوري الذي تلعبه المحيطات في المناخ والأمن الغذائي.

وتابعت: "نريد أن نتعلم من بعضنا البعض هنا أيضا"، موضحة أنه سيرافقها خلال زيارتها لذلك مفوض الحكومة الألمانية لحماية البحار، زباستيان أونجر.

وأشادت بدعم البرتغال الدؤوب لأوكرانيا في نضالها من أجل الحرية"، ليس فقط بالأسلحة الثقيلة، ولكن أيضا من خلال إلقاء ثقلها في العالم الناطق باللغة البرتغالية.